Simone | Zapata e Simeone potrebbero giocare nel Milan poi il ricordo del gol in Supercoppa contro il Torino

Marco Simone, ex attaccante del Milan dal 1989 al 1997, ha commentato le possibilità che Zapata e Simeone possano unirsi alla rosa rossonera. Durante l’intervista ha anche ricordato il suo gol in Supercoppa contro il Torino, facendo riferimento a uno dei momenti più significativi della sua carriera con i rossoneri. Le sue parole hanno attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.