Simone | Zapata e Simeone potrebbero giocare nel Milan poi il ricordo del gol in Supercoppa contro il Torino
Marco Simone, ex attaccante del Milan dal 1989 al 1997, ha commentato le possibilità che Zapata e Simeone possano unirsi alla rosa rossonera. Durante l’intervista ha anche ricordato il suo gol in Supercoppa contro il Torino, facendo riferimento a uno dei momenti più significativi della sua carriera con i rossoneri. Le sue parole hanno attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.
Se c'è un ex giocatore rossonero che ha un legame speciale con il 'Toro', quello è Marco Simone: la sua rete contro i granata nella finale di Supercoppa Italiana a Washington riecheggia ancora nelle strade della capitale americana. L'ex attaccante del Diavolo ne ha parlato in vista di Milan-Torino sulle pagine di 'Tuttosport'. Di seguito, un estratto della sua intervista. Su Milan-Torino, finale di Supercoppa Italiana 1993: "Il ricordo è molto forte: è stato il primo evento fuori dall’Italia dove ci si giocava un titolo ufficiale tra due squadre del nostro Paese. Anche per noi quindi, nonostante di finali ne disputassimo tante, era una prima volta, visto che volammo in un altro continente per affrontare un team di Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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