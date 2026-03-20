Marco Simone, ex Milan, ha commentato la situazione attuale del campionato sottolineando che è improbabile che l’Inter perda punti nella corsa allo scudetto. Ha anche parlato di Rafael Leao, definendolo un giocatore molto talentuoso. Le sue parole sono arrivate in un momento di attenzione sullo stato di forma delle squadre in lotta per la vittoria finale.

Marco Simone, ex calciatore storico del Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni di 'Tuttosport'. L'ex rossonero, autore di uno splendido gol contro il Torino nella finale di Supercoppa Italiana a Washington, ha voluto parlare della lotta scudetto per poi spostarsi sulla figura di Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole: Sulla lotta scudetto: "Purtroppo c'è stato lo scivolone contro la Lazio che ha un po’ spento questa possibilità di andare a disturbare l'Inter. Se i rossoneri vincessero e i nerazzurri perdessero a Firenze. Sinceramente però l'Inter è una squadra forte e credo che si faccia fatica a pensare che possa perdere molti punti in questa fase". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Simone: “Scudetto? Difficile che l’Inter perda punti. Leao? Giocatore talentuoso”

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