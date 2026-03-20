Simit su epatite A | Bene stop a frutti di mare crudi ma il quadro è complesso

Un esperto ha dichiarato che è opportuno evitare i frutti di mare crudi a causa del rischio di epatite A, soprattutto dopo le recenti intense precipitazioni. Tuttavia, ha precisato che il quadro complessivo rimane complicato e richiede ulteriori analisi. La contaminazione da parte di acqua e sedimenti è stata indicata come possibile causa della presenza del virus. Nessun dettaglio sulle regioni coinvolte o sui numeri delle infezioni è stato fornito.

In cima alla lista dei ‘soliti sospetti’ ci sono i frutti di mare crudi, contaminati dopo le violente piogge invernali. Ma il focolaio di epatite A in Campania che ha coinvolto almeno 133 persone (oggi dall’ ospedale Cotugn o hanno segnalano nuovi ricoveri, ndr) potrebbe essere legato ad altre concause: non tutti i pazienti riferiscono di aver mangiato cozze crude, suggerendo una dinamica che può includere “la trasmissione interumana e il mancato rispetto delle norme igieniche”. A sostenerlo sono gli esperti della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit). Se il focolaio principale è localizzato in Campania, “segnalazioni interessano anche il Lazio, il nord della Calabria e altre aree della penisola”, segnala Simit. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Simit su epatite A: “Bene stop a frutti di mare crudi, ma il quadro è complesso” Articoli correlati Leggi anche: Epatite A, casi in aumento: a Giugliano stop a frutti di mare crudi Napoli, stop ai frutti di mare crudi: ordinanza urgente contro l’Epatite AIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Altri aggiornamenti su Simit su epatite A Bene stop a frutti... Argomenti discussi: Epatite A, l'esperto: Troppi casi a Napoli. È anomalo. Epatite A: cos'è, come si cura e cosa si rischiaContraibile in caso di contatto con acqua o cibo contaminato, porta con sé una lunga lista di sintomi. Diverse le cure disponibili, tra cui il vaccino. tgcom24.mediaset.it Epatite A, a Napoli 50 pazienti, casi anche nel Lazio e in Calabria. Il vademecum: «No frutti di mare crudi, lavare frutta e verdura e vaccinarsi»Continuano a salire i casi di epatite A registrati a Napoli. Nel corso della giornata, 20 marzo, si sono registrati 14 nuovi pazienti ricoverati ... msn.com