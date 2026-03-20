Sicurezza informatica oggi | come proteggere famiglia lavoro e dati digitali in un mondo sempre connesso

Oggi la sicurezza informatica coinvolge tutti, non solo esperti o grandi aziende. Con l'aumento della connessione digitale, proteggere dati, dispositivi e la vita quotidiana diventa una priorità per famiglie e lavoratori. Le minacce online si moltiplicano, e la necessità di conoscere le basi di tutela si diffonde tra utenti di ogni età e settore. La protezione delle informazioni personali è ormai parte integrante della vita digitale di tutti.

La sicurezza informatica non è più un tema “da tecnici”. Non riguarda solo grandi aziende, hacker nei film o multinazionali. Riguarda tutti: famiglie, professionisti, artigiani, studenti, commercianti e piccole imprese. Ogni giorno utilizziamo Internet per: – accedere al conto corrente, – inviare documenti di lavoro, – conservare foto e file nel cloud, – gestire fatture e pagamenti, – usare social network, – collegarci al Wi-Fi di casa o dell’ufficio. Proprio perché il digitale è diventato parte della vita quotidiana, la cyber security è oggi una necessità concreta. Non è una questione di paranoia, ma di protezione dei dati personali e aziendali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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