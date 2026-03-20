Oggi, la Marina ha effettuato un’ispezione alle infrastrutture navali in Sicilia. Nino Minardo e l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto hanno visitato la stazione elicotteri di Maristaeli a Catania e il polo operativo di Augusta. Le visite hanno riguardato i principali punti strategici della regione, con l’obiettivo di monitorare lo stato delle strutture e le attività in corso.

Nino Minardo e l’ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto hanno ispezionato oggi le infrastrutture navali siciliane, concentrandosi sulla stazione elicotteri di Maristaeli a Catania e sul polo operativo di Augusta. Questa visita istituzionale ha messo in luce il ruolo strategico della Sicilia come presidio fondamentale per la sicurezza del Mediterraneo e lo sviluppo economico locale legato agli arsenali militari. La presenza dei massimi vertici della difesa italiana sull’isola non è un semplice protocollo, ma segnala una volontà politica precisa di rafforzare le capacità operative nel cuore del bacino mediterraneo. Gli incontri hanno coinvolto anche l’ammiraglio Aurelio De Carolis e il contrammiraglio Giovanni Torre, direttore dell’Arsenale, confermando la centralità di questi nodi logistici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia: la Marina rafforza i presidi strategici

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