Sibylline è un esordio dal grande fascino europeo

Sibylline è un nuovo progetto che si presenta come un’opera dal carattere distintivo e ampio respiro europeo. La produzione, ancora in fase di sviluppo, punta a combinare elementi culturali diversi e a offrire un’esperienza artistica originale. La sua presentazione è prevista prossimamente, con l’obiettivo di catturare l’attenzione di un pubblico internazionale interessato a opere dal forte carattere identitario.

Se siete alla ricerca di un’opera dal forte tocco personale e dal grande respiro europeo, sta arrivando quello che state cercando. BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Sibylline, il graphic novel d’esordio dell’autrice francese Sixtine Dano. Sibylline -©Bao Publishing Come tante altre ragazze della sua età, Raphaelle si trasferisce a Parigi per studiare architettura all’università, tra lezioni, notti insonni per gli esami, turni a spillare birra al bar e feste con la sua nuova migliore amica. Ma quello che i suoi compagni di classe non sanno è che alcune sere Raphaelle incontra degli uomini e guadagna un po’ di soldi. Dopo... 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Sibylline è un esordio dal grande fascino europeo Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atalanta-Athletic Bilbao, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida dal grande fascino Leggi anche: Ue: Schlein, 'Sassoli grande italiano e grande europeo'