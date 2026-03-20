La presidente del Consiglio ha partecipato a un evento del Secolo d’Italia, dove ha concluso la campagna referendaria a favore del sì sulla riforma della giustizia. Durante il discorso, ha affermato che si tratta di scrivere una nuova pagina di storia. La sua partecipazione ha chiuso ufficialmente la campagna di sensibilizzazione sul referendum.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scelto il Secolo d’Italia per chiudere la campagna referendaria a favore del sì alla riforma della giustizia. In una intervista esclusiva la premier spiega perché domenica 22 e lunedì 23 marzo è importante che gli italiani vadano a votare e soprattutto che votino sì al provvedimento del governo approvato dal Parlamento italiano. Presidente Meloni, tra poche ore gli italiani si recheranno alle urne per il referendum sulla giustizia. Perché dovrebbero votare sì? «Per migliorare la giustizia e rendere migliore l’Italia. Perché quando parliamo di “giustizia” non trattiamo un tema astratto o filosofico: la giustizia è qualcosa che incide concretamente sulla vita delle persone. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Sì, per scrivere una nuova pagina di storia”. Parla Giorgia Meloni

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