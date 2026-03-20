In un dibattito acceso, alcuni sostenitori chiedono di dividere le carriere tra pubblici ministeri e giudici, mentre altri criticano questa soluzione e mettono in dubbio l’efficacia del sorteggio per assegnare i casi. La discussione riguarda la possibilità di migliorare il funzionamento del sistema giudiziario attraverso diverse riforme. La questione viene affrontata da diversi esperti e rappresentanti del settore legale.

La separazione delle carriere tra pubblici ministeri e magistratura giudicante, istituzione di due distinti Consigli superiori della magistratura nonché dell’Alta corte disciplinare, con introduzione del sorteggio per l’elezione, in quegli organi, sia dei membri togati, sia di quelli laici: a pochi giorni dalla consultazione referendaria che porterà all’approvazione o al rigetto delle modifiche costituzionali proposte dal governo, l’associazione Risorgimento Repubblicano" ha offerto, mercoledì scorso, una platea alle posizioni del Sì e a quelle del No: "Sì, ma anche No", questo il titolo dell’evento. A sostenere le ragioni del Sì, Davide Giacalone, ex esponente repubblicano, direttore del quotidiano ‘La Ragione’ e opinionista per la radio Rtl 102. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Sì ma anche no’, il duello: "Separare pm e giudici": "Il sorteggio? Non risolve"

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