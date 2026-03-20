Si allena in servizio e rivela per sbaglio la posizione della portaerei | aveva usato Strava

Un ufficiale della Marina francese durante un allenamento in servizio ha involontariamente divulgato la posizione della portaerei Charles De Gaulle, caricando i dati sul suo profilo Strava. La pubblicazione dei risultati ha permesso di conoscere la posizione esatta della nave, che si trovava in operazione difensiva al momento. La notizia ha attirato l’attenzione su rischi legati alla condivisione involontaria di informazioni sensibili.

Un giovane ufficiale della Marina francese ha diffuso la posizione della portaerei francese Charles De Gaulle durante un'operazione difensiva semplicemente perché ha deciso di allenarsi e caricare i risultati sull'app Strava. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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