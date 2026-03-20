Short track Valcepina ricorda la caduta di Tilburg | Convivo con un dolore sordo e bruciante

Valcepina, atleta di short track, ricorda la caduta avvenuta a Tilburg, descrivendo il dolore come sordo e bruciante. Ogni giorno, questa esperienza rimane presente nella sua mente, provocando sensazioni intense che non riesce a eliminare. La memoria dell’incidente si sovrappone alle giornate normali, rendendo difficile lasciarla alle spalle. La sua testimonianza evidenzia come certi ricordi si imprimano profondamente nella vita di un atleta.

Ci sono giorni che non vorresti mai rivivere. A volte per questioni più personali, altre invece per ragioni professionali. Poi capita anche che le due cose, in un modo o nell’altro, si incrocino, provocando uno scossone emozionale forte, intensissimo, tutt’altro che semplice da gestire. E’ il caso di Martina Valcepina che ieri, giovedì 19 marzo, attraverso un post su Instagram ha ricordato il suo terribile infortunio patito due mesi fa ai Campionati Europei di Tilburg in occasione dei quarti di finale dei 500 metri che le ha impedito di prendere parte ai Giochi di Milano Cortina 2026. “Due mesi dal giorno più cupo della mia vita, due mesi... 🔗 Leggi su Oasport.it

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