Shia LaBeouf in boxer a Roma | il video choc in hotel che fa il giro dei social i fan sono preoccupati
Un video diffuso sui social mostra l’attore in boxer in un hotel di Roma, creando immediatamente scalpore online. La scena ha attirato l’attenzione di molti utenti, generando preoccupazioni tra i fan. La sua presenza in città è diventata oggetto di discussione sui principali canali di condivisione. In poche ore, il filmato ha fatto il giro del web, alimentando l’interesse e le reazioni di pubblico e media.
La presenza di Shia LaBeouf a Roma si è trasformata in un caso mediatico internazionale nel giro di poche ore. L’attore, noto per film di successo ma anche per comportamenti spesso controversi, è stato ripreso all’interno della hall di un hotel mentre indossava soltanto un paio di boxer neri e una sigaretta spenta tra le labbra. La scena, surreale e carica di tensione, lo mostra mentre si avvicina agli ospiti chiedendo con insistenza un accendino, utilizzando toni sempre più agitati e un linguaggio colorito. Il video, diffuso rapidamente sui social e rilanciato da numerose testate, documenta un momento di evidente difficoltà. Alcuni presenti appaiono a disagio, qualcuno si allontana, mentre il personale dell’hotel osserva la situazione senza intervenire direttamente. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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