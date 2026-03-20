Un video diffuso sui social mostra l’attore in boxer in un hotel di Roma, creando immediatamente scalpore online. La scena ha attirato l’attenzione di molti utenti, generando preoccupazioni tra i fan. La sua presenza in città è diventata oggetto di discussione sui principali canali di condivisione. In poche ore, il filmato ha fatto il giro del web, alimentando l’interesse e le reazioni di pubblico e media.

La presenza di Shia LaBeouf a Roma si è trasformata in un caso mediatico internazionale nel giro di poche ore. L’attore, noto per film di successo ma anche per comportamenti spesso controversi, è stato ripreso all’interno della hall di un hotel mentre indossava soltanto un paio di boxer neri e una sigaretta spenta tra le labbra. La scena, surreale e carica di tensione, lo mostra mentre si avvicina agli ospiti chiedendo con insistenza un accendino, utilizzando toni sempre più agitati e un linguaggio colorito. Il video, diffuso rapidamente sui social e rilanciato da numerose testate, documenta un momento di evidente difficoltà. Alcuni presenti appaiono a disagio, qualcuno si allontana, mentre il personale dell’hotel osserva la situazione senza intervenire direttamente. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Shia LaBeouf in boxer a Roma: il video choc in hotel che fa il giro dei social (i fan sono preoccupati)

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