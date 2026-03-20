Sfida fondamentale col Chieti spero di avere tutti disponibili

Il Castelfidardo si prepara alla sfida contro il Chieti, con l’obiettivo di avere tutti i giocatori disponibili. Al momento non ci sono squalificati, ma alcuni calciatori accusano problemi fisici, tra cui si ipotizza l’assenza del difensore Selemby. La partita si giocherà dopodomani, e la squadra sta valutando le condizioni dei singoli prima di definire la formazione.

Non ci sono squalificati nel Castelfidardo, ma non mancano gli acciaccati. Si vocifera che potrebbe non essere disponibile il difensore Selemby per la partita di dopodomani che metterà di fronte i fidardensi al Chieti. "Abbiamo vari acciaccati dopo la partita contro la Recanatese - fa sapere mister Stefano Cuccù -. Speriamo di recuperarli tutti entro domenica, ma di sicuro cerchiamo di prepararci al meglio a un’altra sfida fondamentale". Uno scontro diretto contro il Chieti, casalingo, da non sbagliare, per un Castelfidardo che sta risalendo la classifica, ora penultimo, e che nell’ultimo turno ha accorciato il distacco dalle concorrenti per la salvezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sfida fondamentale col Chieti, spero di avere tutti disponibili" Articoli correlati Ipotesi Monticelli per la sfida col ChietiNon c’è ancora certezza, ma al 90% la sfida di domenica tra Atletico Ascoli e Chieti non si giocherà allo stadio Del Duca. Leggi anche: Atalanta Roma, Percassi: «Dispiace non avere tutti a disposizione. Con Gasperini sfida emozionante. Il suo addio? Purtroppo…» Una raccolta di contenuti su Sfida fondamentale Argomenti discussi: Neuroblastoma, la sfida di Chieti e Londra: bloccare il gene che alimenta il tumore. Ancona Col Chieti vietato distrarsi. Vincere per cullare il sogno serie CC’è un altro passaggio fondamentale nel percorso dell’Ancona che punta alla vittoria del campionato e alla promozione in serie C ed è la partita odierna contro il Chieti. Non tanto per rifarsi dei ... ilrestodelcarlino.it Ipotesi Monticelli per la sfida col ChietiNon c’è ancora certezza, ma al 90% la sfida di domenica tra Atletico Ascoli e Chieti non si giocherà allo stadio Del Duca. L’impianto sportivo verrà utilizzato sabato sera per il match tra Ascoli ... ilrestodelcarlino.it