Severgnini Mezzo secolo di pizze risotti e veri tortelli

Dal 17 marzo 1973, la trattoria celebra 53 anni di attività, offrendo ai clienti pizze, risotti e tortelli. In tutto questo tempo, ha mantenuto la tradizione culinaria, diventando un punto di riferimento per gli amanti della cucina casalinga. La storica insegna ha visto passare generazioni di clienti, mantenendo vivo il locale nel corso di più di cinque decenni.

Dal 17 marzo 1973, 53 anni di pizzeria e trattoria. È un bel compleanno per la trattoria Severgnini, diventata di anno in anno un punto di riferimento per il piccolo paese al confine tra le province cremasca e bergamasca, che può contare sulla presenza dell’unica trattoria premiata dalla Regione tre anni fa come attività storica. Non solo un ristorante, ma anche una storia di famiglia: il locale è gestito dal titolare Luigi Severgnini, 70 anni, insieme alla sorella Giovanna, 59 anni, che si occupa del servizio di sala, del bar con la gestione delle colazioni e dell’edicola, per dare un servizio in paese, e al fratello Pierangelo, 72 anni, specializzato in cucina nei risotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Severgnini. Mezzo secolo di pizze, risotti e veri tortelli Articoli correlati Lugo, mezzo secolo di Protezione civileMezzo secolo di impegno silenzioso, di interventi sul territorio e di volontari pronti a mettersi al servizio della comunità. Il Piper, mezzo secolo di notti romaneC’è una foto che torna sempre quando si parla del Piper, una porta anonima in via Tagliamento e, dietro, mezzo secolo di notti romane.