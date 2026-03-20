Serve un’Europa Potenza d’equilibrio | la leva per fermare l’escalation e proteggere l’economia

In un momento di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, si discute della necessità di un’Europa forte e bilanciata per contenere l’escalation e tutelare l’economia. I leader europei cercano strategie comuni per rispondere alle crisi in corso e garantire stabilità, mentre le questioni di sicurezza e di politica estera rimangono al centro del dibattito internazionale.

di Domenico Esposito* In una fase in cui il conflitto Usa, Israele e Iran minaccia di propagarsi ben oltre il piano militare, investendo energia, commercio, inflazione, trasporti e stabilità finanziaria, il Consiglio europeo si trova davanti a una responsabilità storica: definire una postura autonoma, lucida e strategicamente utile. Non basta esprimere preoccupazione. Occorre una linea politica capace di incidere sugli equilibri reali. A mio avviso, questa linea esiste ed è coerente con il Manifesto europeo dell’Accademia Italiana Qualità della Vita: l’Europa deve agire come Potenza d’equilibrio. Non significa neutralità passiva. Significa, al contrario, esercitare una funzione attiva di stabilizzazione, ponendosi come soggetto politico capace di difendere i propri interessi vitali senza confondersi con un asse strettamente belligerante. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Kabul sotto attacco, l’appello di NOVE Caring Humans: fermare l’escalation e proteggere i civiliOltre 400 morti e più di 250 feriti: è il bilancio drammatico del bombardamento che ieri sera ha colpito Kabul. Iran, Trump e la nuova frattura transatlantica: perché l’Europa deve scegliere il ruolo di potenza d’equilibriodi Domenico Esposito* Trump attacca gli alleati europei per il rifiuto di un coinvolgimento militare. Approfondimenti e contenuti su Europa Potenza Temi più discussi: Costa agli ambasciatori UE: Soluzioni multilaterali contro la politica di potenza; Il nemico dell’Europa (di A. Mammone); L’Europa è a un bivio sul digitale, nell’era della sovranità tecnologica; Potenza di fuoco dell’Iran: missili, droni e la minaccia che può arrivare fino all’Europa. Gozi (Renew), 'Orbán minaccia l'Europa, serve riforma dei trattati'Dopo il Consiglio europeo, durante il quale Viktor Orbán, sostenuto da Robert Fico, ha bloccato un sostegno cruciale all'Ucraina, è ormai evidente che il sistema Orbán rappresenta una minaccia dirett ... ansa.it Movimento federalista, Zadro: Serve un’Europa coesa con i 27 stati fusi in una sola nazioneLa vicepresidente del Movimento federalista europeo Rossella Zadro rilancia il recente appello di Mario Draghi: È il momento degli Stati Uniti d’Europa. E aggiunge: In occasione del conferimento ... ilrestodelcarlino.it Le proteste in piazza e le dimostrazioni di solidarietà dell’Europa non fanno cadere un regime ma si può permettere a una grande potenza di muoversi al di fuori della legge internazionale Nello Sky Cube con Stefania Pinna c’è Renato Coen, corrispondente - facebook.com facebook Il peso che non esercitiamo: Italia, Europa e gerarchia della potenza nel nuovo ordine globale x.com