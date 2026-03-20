La comunità musulmana di Borgo Marina chiede una moschea più grande, preferibilmente nel centro. Attualmente, la moschea esistente risulta troppo piccola per le esigenze dei fedeli. La ricerca di un nuovo sito si scontra con difficoltà legate alla vicinanza di molte persone alla zona scelta. La questione riguarda principalmente la necessità di uno spazio più ampio e facilmente accessibile.

"La moschea di Borgo marina è troppo piccola per noi. Ma trovare un’alternativa non è semplice, anche perché molti di noi vivono lì vicino". Oggi a Rimini oltre mille fedeli si ritrovano insieme tra la moschea e il palasport Flaminio per festeggiare la fine del Ramadan. E Mohamed Hammar, referente dei giovani musulmani di Rimini, riporta l’attenzione su una delle questioni ancora irrisolte: il centro islamico ’Al Tawhid’ di via Giovanni XXIII. Un tema che proprio in questi giorni ha riacceso lo scontro politico. A sollevare il caso Loreno Marchei (Lega), secondo cui la maggioranza vorrebbe trasferire la moschea di Borgo marina nell’area artigianale di Villaggio primo maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Serve una moschea più grande, ma in centro"

Articoli correlati

Leggi anche: Il Centro chiavi di piazza della Rocca si trasferisce: "Il nostro cuore resta qui ma serve un locale più grande"

Trump elogia l’amica Giorgia: “Meloni è una grande leader, amo l’Italia. Starmer? Non ci serve più”Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a esprimere apprezzamento per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e per la...

Sadik Grand Mosque

Approfondimenti e contenuti su Serve una moschea più grande ma in...

Temi più discussi: Serve una moschea più grande, ma in centro; Nuova moschea? Serve prudenza. L’appello della Civica, Azione e Partito LiberalDemocratico; Scuola in visita a una moschea, la polemica si infiamma. Le parole dei sindaci coinvolti; Latte, datteri e preghiere. Le moschee di Torino aprono le loro porte.

Serve una moschea più grande, ma in centroLa moschea di Borgo marina è troppo piccola per noi. Ma trovare un’alternativa non è semplice, anche perché molti ... ilrestodelcarlino.it

Una seconda moschea? L'ex sindaco preoccupato sulla sicurezza e il Comune dice No: Non sosteniamo l'iniziativaPORDENONE. Una divisione interna alla comunità islamica e si lavorerebbe all'eventuale apertura di una seconda moschea, luogo di culto che potrebbe trovare spazio in un capannone, non distante dall'at ... ildolomiti.it

Il neurochirurgo pioniere dell’awake surgery: "Serve fiducia reciproca. Quando sono finito in coma ho capito davvero le potenzialità della mente" - facebook.com facebook

Ridurre le accise è una misura emergenziale: serve nell’immediato e andava fatta, ma non basta. Serve una strategia europea sui costi energetici per dare stabilità a famiglie e imprese ed evitare rincari insostenibili. È su questo che il Governo, con il ministro x.com