Nella ventesima giornata del campionato di serie C femminile, l’Invicta affronta in casa il Volley Lunigiana al PalaMaroncelli. Si tratta di un match decisivo nel girone A, che potrebbe determinare l’assegnazione di tre punti importanti per la squadra di casa. La partita si svolge in un contesto di grande attesa, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo.

Ennesimo scontro diretto da vincere al PalaMaroncelli. Anticipo di campionato nel girone A di serie C femminile con l’ Invicta impegnata in casa nella ventesima giornata contro il Volley Lunigiana. Appuntamento alle 21 a Marina di Grosseto, ed è inutile dire che si tratta dell’ennesima partita da dentro o fuori per le grossetane che stanno lottando per la salvezza. Si tratta infatti del secondo di una serie di scontri diretti che le ragazze di Stefano Spina dovranno affrontare da qui alla fine del torneo per provare a centrare una salvezza che ad oggi sembra molto difficile. Grossetane al terzultimo posto con 14 punti, Lunigiana, penultima con 9 punti, frutto di tre vittorie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - SERIE C FEMMINILE. Invicta, in palio tre punti fondamentali

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