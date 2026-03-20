Enea Pitti, attaccante del Carpi, ha dichiarato di voler rifarsi dopo una stagione caratterizzata da alti e bassi. Sabato, con il ritorno in campo dopo due mesi di stop, il giocatore ha partecipato alla partita contro il Livorno, che rappresenta un momento importante per la squadra e per lui, che può giocare sia sulla corsia mancina che in difesa.

CARPI Quella di Enea Pitti è stata fin qui una stagione vissuta sulle montagne russe e sabato, col ritorno in campo di Livorno dopo 2 mesi di stop, il Carpi ha ritrovato una pedina preziosa che può giostrare fra corsia mancina e difesa. Il classe 2005 ex Cesena dopo 2 mesi di assestamento al debutto in categoria si era preso il suo spazio fra ottobre e novembre, poi il rosso col Rimini lo ha tenuto fuori per 3 gare e dopo il rientro a fine 2025 si è dovuto di nuovo fermare per un problema alla schiena a inizio gennaio. "È stata dura – confessa –, è stato un momento difficile, però sono rientrato e sono contento di essere tornato a dare una mano alla squadra e di aver portato a casa un punto importante con il Livorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Carpi, Pitti vuole rifarsi: "Avrei potuto dare di più»

Articoli correlati

“X Factor non mi apparteneva. Avrei potuto ignorare la qualità della musica che sarebbe uscita a nome mio, avrei fatto più soldi. Ma ho scelto il silenzio”: parla CasadilegoMolti se la ricordano come concorrente di X Factor quando, giovanissima (aveva 17 anni e 9 mesi), vinse il talent show.

Avrei potuto spingere di più: oggi non mi sono fidatoIn una giornata di discesa libera maschile a Garmisch-Partenkirchen caratterizzata da condizioni in evoluzione, Giovanni Franzoni ha conquistato il...

Contenuti e approfondimenti su Serie C Carpi Pitti vuole rifarsi Avrei...

Temi più discussi: Verso Carpi-Pineto, Pitti: Contento di essere tornato. Credo che abbiamo svoltato; Serie C, Livorno-Carpi 2-2: amaranto fermati sul pari, un punto e tanto rammarico; Livorno - Carpi 2-2 | Carpi imbattuto a Livorno, rimedia Sall nel finale; Il Livorno beffato dal Carpi: solo pari (2-2) e salvezza rimandata.

Serie c. Carpi, ufficiale l’arrivo di Pitti: Non vedo l’ora di iniziare»Lo avevamo anticipato domenica e ora è ufficiale. Enea Pitti, dopo Lorenzo Lombardi, è il secondo rinforzo del Carpi: il... Lo avevamo anticipato domenica e ora è ufficiale. Enea Pitti, dopo Lorenzo ... ilrestodelcarlino.it

Diretta Livorno Carpi streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.Diretta Livorno Carpi streaming video tv: partita importante all'Armando Picchi per non perdere il treno playoff nel girone B di Serie C. ilsussidiario.net

Pronti per la 23ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA https://bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport - facebook.com facebook

L'altro grande interrogativo che domina l'ultima puntata della serie riguarda Giulia e Diego: si prometteranno ancora eterno amore x.com