Serie A oggi | dove vedere le partite della 30ª giornata in TV e streaming su Sky e DAZN

Oggi in Serie A si giocano le partite della 30ª giornata, visibili in diretta su Sky e DAZN. La giornata include Fiorentina-Inter e altri incontri importanti che determinano posizioni in classifica e obiettivi come l’Europa e la salvezza. Il calendario completo degli incontri è disponibile per chi vuole seguire tutte le partite in tv o streaming.

Da Fiorentina-Inter agli scontri che valgono l'Europa e la salvezza: il calendario completo, gli orari e la guida alle emittenti per non perdere neanche un minuto del weekend di campionato Oggi venerdì 20 marzo prende il via la 30ª giornata del campionato di Serie A 20252026 con un turno distribuito su tre giorni, dal venerdì sera fino al posticipo di domenica sera. L'Inter guida la classifica con 68 punti, con otto punti di vantaggio sul Milan e nove dal Napoli, che cerca di accorciare. In coda Pisa e Verona sono a caccia di punti per non perdere definitivamente il treno per la salvezza. Di seguito il calendario completo con gli orari di inizio delle partite e tutte le informazioni su come seguire le gare in diretta TV e streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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