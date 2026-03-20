Serie A oggi Cagliari-Napoli – Diretta

Oggi, venerdì 20 marzo, il Napoli affronta in trasferta il Cagliari nella 30esima giornata di Serie A. La partita viene trasmessa in diretta tv e streaming e vede in campo la squadra di Antonio Conte, che torna a giocare dopo alcune settimane. L’incontro si svolge allo stadio sardo, con i calciatori pronti a scendere in campo per la sfida.

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 20 marzo, la squadra di Antonio Conte vola in trasferta a Cagliari – in diretta tv e streaming – per l'anticipo della 30esima giornata di campionato contro i sardi. Gli azzurri arrivano dal successo in rimonta contro il Lecce, mentre gli uomini di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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