Serie A Cagliari-Napoli | orario probabili formazioni e dove vederla

Alle ore 20:45 si gioca la partita tra Cagliari e Napoli, valida per la Serie A. Gli azzurri vogliono mantenere la serie di risultati positivi dopo aver rimontato contro il Lecce, mentre i sardi puntano a risalire in classifica. La gara sarà trasmessa in diretta e le formazioni probabili sono state rese note.

Gli azzurri cercano continuità dopo la rimonta contro il Lecce, i sardi vogliono risalire in classifica.. Il Napoli torna in campo per l’anticipo della 30ª giornata di Serie A. Oggi, venerdì 20 marzo, la squadra guidata da Antonio Conte sarà di scena in trasferta a Cagliari, affrontando i padroni di casa allenati da Pisacane. Gli azzurri arrivano dal successo in rimonta contro il Lecce, consolidando il buon momento di forma, mentre il Cagliari ha subito una sconfitta contro il Pisa e cercherà punti preziosi per risalire la classifica. Probabili formazioni. Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Zappa; Folorunsho, Esposito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Serie A, Cagliari-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Cagliari-Milan oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaIl Milan di Massimiliano Allegri torna in campo oggi, 2 gennaio, per il primo match di serie A del 2026, anticipo della 18esima giornata. Leggi anche: Serie A, oggi Cagliari-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League Approfondimenti e contenuti su Serie A Cagliari Napoli orario... Temi più discussi: Serie A, oggi Cagliari-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Cagliari-Napoli, i biglietti: due fasi di vendita; Cagliari-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A; Cagliari-Napoli: probabili formazioni e statistiche. Cagliari-Napoli: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie ANell'anticipo della 30ª giornata di campionato gli azzurri di Antonio Conte fanno visita ai sardi di Fabio Pisacane ... tuttosport.com Le partite di oggi: doppio anticipo in Serie A, si giocano Cagliari-Napoli e Genoa-UdineseIn campo anche Liga, Premier, Bundesliga e Ligue 1, oltre a cinque partite di Serie C ... msn.com #Napoli, finito l’incubo per #Conte: a Cagliari torna la panchina lunga https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Napoli--finito-l%E2%80%99incubo-per-Conte--a-Cagliari-torna-la-panchina-lunga-146761.aspx #CagliariNapoli - facebook.com facebook Serie A, le probabili formazioni di Cagliari-Napoli #SkySport #CagliariNapoli #SerieA #SkySerieA x.com