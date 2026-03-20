Alle ore 18.30 si gioca la partita tra Cagliari e Napoli all'Unipol Domus, aprendo la 30ª giornata di Serie A. Il Cagliari ospita la squadra di Conte, entrambe le formazioni sono pronte a scendere in campo per questa sfida. L'incontro sarà trasmesso in diretta e le probabili formazioni sono state già annunciate.

Oggi, ore 18.30, i sardi ospitano la squadra di Conte all'Unipol Domus Il Napoli apre la30esima giornata diSerie Anella trasferta di Cagliari. Conte sta ritrovando i suoi big: da Anguissa a De Bruyne e adesso vede il secondo posto che dista appena un punto. Il Milan è vicino e in questo turno gli azzurri puntano ad agganciarlo o a un sorpasso. Dall’altra parte unCagliariin netto calo, reduce da due sconfitte consecutive e che deve ancora conquistarsi la salvezza. Ecco le scelte dei due tecnici. Gli azzurri arrivano dal successo in rimonta contro il Lecce, mentre gli uomini di Pisacane hanno perso contro il Pisa e vengono dalla seconda sconfitta di fila in campionato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Serie A, Cagliari-Napoli apre la 30° di campionato: dove vederla e probabili formazioni

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