Serie A 2025-2026 il calendario delle partite di aprile | Milan-Juventus posticipo della 34ª giornata

Nel mese di aprile, la Serie A 2025-2026 prevede diverse partite, tra cui il derby di Milano tra Milan e Inter e il match tra Juventus e Napoli. La Lega ha comunicato il calendario che include anche incontri durante Pasqua e Pasquetta, con le partite dalla 32ª alla 34ª giornata. Il posticipo della 34ª giornata vede il confronto tra Milan e Juventus.

Nel mese di aprile si parte con le partite anche a Pasqua e Pasquetta. La Lega Serie A ha annunciato il calendario dalla 32ª alla 34ª giornata. Roma, Napoli e Inter una volta a testa di venerdì. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Calendario completo della 23ª giornata di Serie A: gli incontri in programma e gli orari delle partite di oggiDomenica 1° febbraio 2026 si gioca la 23ª giornata di Serie A, con un programma fitto che coinvolge otto squadre in campo tra il pomeriggio e la... Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 24^ giornataLa 24ª giornata di Serie A offre uno spettacolo calcistico intenso con incontri chiave che si disputeranno oggi, domenica 8 febbraio. Altri aggiornamenti su Serie A 2025 2026 il calendario delle... Temi più discussi: Juventus-AC Milan 0-1, Serie A Women 2025/2026: match report; Serie A Women Athora 2025/26 - 16a giornata: Juventus - Milan - Video; Serie A, la classifica della stagione 2025-2026; Corsa Champions, 5 squadre per 3 posti: calendario a confronto a 9 giornate dalla fine. Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 30 - 31 - 32 - 33 - 34 giornataArchiviata l’ ultima pausa nazionali e concluso il turno di Pasqua, la Serie A Enilive 2025/2026 entra nel suo rush finale: le 20. Scopri di più ... digital-news.it 30 giornata Serie A 2025/202630 giornata Serie A 2025/2026. Dove vederla, probabili formazioni, squalificati e indisponibili. Tutte le informazioni dai campi. mam-e.it Anticipi e posticipi 32ª giornata, Milan-Udinese: sabato 11 aprile ore 18.00 (DAZN) 33ª giornata, Hellas Verona-Milan: domenica 19 aprile ore 15.00 (DAZN) 34ª giornata, Milan-Juventus: domenica 26 aprile ore 20.45 (DAZN) x.com Biglietti già in vendita per Milan-Juventus, ma i costi fanno discutere: scopri di più nel primo commento - facebook.com facebook