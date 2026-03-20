Sequestro preventivo di un locale per pubblico spettacolo abusivo in provincia di Benevento

In provincia di Benevento è stato disposto il sequestro preventivo di un locale destinato a spettacoli pubblici. Le autorità hanno verificato che si svolgevano eventi danzanti senza licenza e senza rispettare le norme di sicurezza previste per la tutela della pubblica incolumità. L’intervento è stato motivato dalla necessità di interrompere queste attività irregolari.

Accertata l’organizzazione di eventi danzanti senza licenza e in assenza delle prescritte misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. Nel primo pomeriggio odierno, a seguito di una tempestiva attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della Polizia di Stato della locale Questura ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo di un locale pubblico ubicato in questa provincia, emesso dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 26enne titolare di un’attività autorizzata alla somministrazione di cibi e bevande per il reato di apertura abusiva di luogo di pubblico spettacolo ed intrattenimento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sequestro preventivo di un locale per pubblico spettacolo abusivo in provincia di Benevento Articoli correlati Leggi anche: Roma, controlli al Piper: sequestro preventivo dello storico locale Locale amplia gli spazi senza permessi su suolo demaniale in viale Africa: scatta il sequestro preventivoLa struttura, di 74 metri quadrati complessivi, era stata edificata senza autorizzazione da un 63enne titolare di un'attività di somministrazione di... Tutti gli aggiornamenti su Sequestro preventivo Temi più discussi: Cronaca - Sequestro preventivo di un locale pubblico ubicato in provincia di Benevento; Gazzetta di Benevento; Sequestro preventivo per reati tributari: guida pratica; Sequestro preventivo di 21 milioni. Banca Progetto e Savio ancora guai. Discoteca abusiva in un lounge bar, scatta il sequestro del localeSulla base delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo di un locale pubblico, emes ... ilsannioquotidiano.it Sequestro preventivo di un locale pubblico ubicato in provincia di Benevento CronacaNel primo pomeriggio odierno, a seguito di una tempestiva attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale della Polizia di Stato della locale Questura ha dato ... realtasannita.it La Procura della Repubblica di Napoli Nord ha disposto l’esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, con presidio del braccialetto elettronico, e contestuale decreto di sequestro preventivo di un veicolo, disposti dal G - facebook.com facebook #GdiF #Napoli #Caserta @EUProsecutor eseguito sequestro preventivo di beni per un valore superiore a 32 milioni di euro pe una frode IVA carosello nel settore informatico. #NoiconVoi #informareperconoscere #cittadinoinformato x.com