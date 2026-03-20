Separazione delle carriere per spezzare legami tra giudici e pm? Perché non vale per la magistratura militare? Lì tutti negli stessi uffici | la domanda del pm Dini

Da ilfattoquotidiano.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pubblico ministero ha commentato la questione della separazione delle carriere tra giudici e pm, sostenendo che questa misura potrebbe contribuire a spezzare i legami tra le due figure. Tuttavia, ha sottolineato che questa distinzione non si applica alla magistratura militare, dove giudici e pm lavorano negli stessi uffici. La proposta include anche l’idea di separare fisicamente i due ruoli, impedendo loro di incontrarsi o scambiarsi saluti in tribunale.

“Non basta la separazione delle carriere, serve anche la separazione dei palazzi: giudici e pm non devono nemmeno incontrarsi, non si devono nemmeno salutare, d’altra parte quale fiducia posso riporre in un Tribunale dove Gip e pm sono vicini d’ufficio”. Parole di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, la prima a costituire un comitato per il Sì, in un’intervista del 1 dicembre alla Verità. Un argomento che ricorre spesso tra i sostenitori del Sì in questa accesa campagna referendaria. E che evidenzia, paradossalmente, una delle tante falle ed incongruenze della riforma Nordio: non avrebbe alcun effetto lì dove questa ‘vicinanza’ è più marcata che altrove, la magistratura militare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

separazione delle carriere per spezzare legami tra giudici e pm perch233 non vale per la magistratura militare l236 tutti negli stessi uffici la domanda del pm dini
© Ilfattoquotidiano.it - “Separazione delle carriere per spezzare legami tra giudici e pm? Perché non vale per la magistratura militare? Lì tutti negli stessi uffici”: la domanda del pm Dini

Articoli correlati

La riforma della magistratura per la separazione delle carriere di giudici e pm ai raggi XLa separazione delle carriere, due Csm, il sorteggio e l’Alta Corte disciplinare.

Cos’è la separazione delle carriere dei magistrati e le differenze tra PM e giudiceGli italiani saranno chiamati a esprimersi alle urne il 22 e 23 marzo per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia...

“La separazione delle carriere vuole sottrarre la politica alle attenzioni della ...

Video “La separazione delle carriere vuole sottrarre la politica alle attenzioni della ...

Aggiornamenti e notizie su Separazione delle carriere per spezzare...

Temi più discussi: Separazione delle carriere e nuovo assetto del Csm: le ragioni del No; Separazione delle carriere e tutto il resto; La posta in gioco è molto più alta della disciplina delle carriere: il governo vuole dominare la giustizia; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No.

separazione delle carriere perReferendum, separazione delle carriere, Csm, Alta Corte. Le cose da sapereChe cosa c’è nella riforma, per che cosa si vota, quali sono le posizioni del sì e del no. Un approfondimento per capire ... famigliacristiana.it

separazione delle carriere perCos’è la separazione delle carriere dei magistrati e le differenze tra PM e giudiceIl referendum costituzionale confermativo sulla riforma giustizia vede tra i punti principali la separazione delle carriere dei magistrati ... quifinanza.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.