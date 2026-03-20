Un pubblico ministero ha commentato la questione della separazione delle carriere tra giudici e pm, sostenendo che questa misura potrebbe contribuire a spezzare i legami tra le due figure. Tuttavia, ha sottolineato che questa distinzione non si applica alla magistratura militare, dove giudici e pm lavorano negli stessi uffici. La proposta include anche l’idea di separare fisicamente i due ruoli, impedendo loro di incontrarsi o scambiarsi saluti in tribunale.

“Non basta la separazione delle carriere, serve anche la separazione dei palazzi: giudici e pm non devono nemmeno incontrarsi, non si devono nemmeno salutare, d’altra parte quale fiducia posso riporre in un Tribunale dove Gip e pm sono vicini d’ufficio”. Parole di Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, la prima a costituire un comitato per il Sì, in un’intervista del 1 dicembre alla Verità. Un argomento che ricorre spesso tra i sostenitori del Sì in questa accesa campagna referendaria. E che evidenzia, paradossalmente, una delle tante falle ed incongruenze della riforma Nordio: non avrebbe alcun effetto lì dove questa ‘vicinanza’ è più marcata che altrove, la magistratura militare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Separazione delle carriere per spezzare legami tra giudici e pm? Perché non vale per la magistratura militare? Lì tutti negli stessi uffici”: la domanda del pm Dini

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