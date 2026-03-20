separarsi dopo anni ma senza drammi

Dopo diversi anni insieme, alcuni protagonisti di questa storia hanno deciso di separarsi senza drammi. Stefano Toncelli, Vincenzo Puosi, Ilaria Casagrande, Cristina Grandi e Massimo Ghiselli sono le persone coinvolte in questa scelta. La decisione di interrompere i loro rapporti si è verificata in modo pacifico e senza tensioni evidenti.

MONTAIONE Stefano Toncelli, Vincenzo Puosi (nella foto), Ilaria Casagrande, Cristina Grandi e Massimo Ghiselli. Sono loro, gli attori della Compagnia del Molo di Viareggio ad interpretare " Separati, ma non troppo ", penultimo spettacolo della rassegna teatrale " AmmiraTeatro ". L’appuntamento è per domani sera alle 21.15 al Teatro Ammirato Scipione di Montaione. Si tratta di una commedia di Paolo Caiazzo e Nicola Procopio per la regia di Stefano Toncelli, in cui la comicità si sviluppa nel tentativo di raccontare una situazione drammatica, come la separazione di una coppia dopo tanti anni di matrimonio. La pièce racconta infatti della difficoltà di Giulio, cinquantenne, che abbandona il tetto coniugale alla soglia delle nozze d’argento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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