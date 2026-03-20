Senegal non restituisce Coppa d’Africa ct la consegna ai militari

Il Senegal ha deciso di non restituire la Coppa d'Africa e il suo allenatore si è presentato davanti ai militari per consegnarla. La situazione si è sviluppata dopo una decisione ufficiale del paese riguardo al trofeo, che ha portato a un intervento da parte delle forze armate. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e tifosi, che seguono con interesse gli sviluppi della vicenda.

(Adnkronos) – Il Senegal non vuole restituire la Coppa d'Africa. Dopo la clamorosa decisione della Caf, la Federazione africana, che ha deciso di assegnare a tavolino il trofeo al Marocco dopo che il Senegal aveva lasciato il campo per protesta durante la finale vinta 1-0 lo scorso gennaio, il ct Pape Thiaw ha affidato la coppa ai militari. Un video diventato virale sui social mostra infatti l'allenatore della nazionale senegalese arrivare in una base militare circondato da soldati in difesa, che si contendono il trofeo, certificando quindi la ferma intenzione, confermata anche dal governo, di non consegnare la Coppa d'Africa al Marocco. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Il Senegal non vuole restituire la Coppa: il ct la consegna ai militariIl ct del Senegal Pape Thiaw affida simbolicamente la Coppa ai militari: la protesta fa il giro del mondo, mentre la Guinea chiede di riaprire il... Caos in finale di Coppa d'Africa, le conseguenze: 5 giornate al ct del Senegal, le altre sanzioniSqualifica per cinque partite e multa di 100 mila dollari per l'allenatore del Senegal, Pape Thiaw, dopo i fatti avvenuti al termine della finale di... Marocco Senegal (scontri )#finale #coppad’africa #calcio #uefa Approfondimenti e contenuti su Senegal non restituisce Coppa d'Africa... Temi più discussi: Coppa d'Africa, contromossa Senegal che non restituirà trofeo e premi: Aspettiamo il Tas; Il Senegal non restituisce il trofeo della Coppa d’Africa: Pepe Thiaw lo affida all’esercito; Caos Coppa D’Africa: il Senegal non vuole restituire Coppa e soldi al Marocco; Clamoroso in Coppa d’Africa: dopo 2 mesi il Marocco è campione a tavolino, beffa per il Senegal. Il Senegal non restituisce il trofeo della Coppa d’Africa: Pepe Thiaw lo affida all’esercitoClamoroso gesto provocatorio del Senegal che non ha intenzione di restituire la Coppa d'Africa vinta in finale contro il Marocco ... fanpage.it Clamoroso in Coppa d’Africa: dopo 2 mesi il Marocco è campione a tavolino, beffa per il Senegal. Le motivazioni dietro la decisioneTorino, 20 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Partendo dal presupposto che il lavoro riveste un'importanza capitale all'interno della nostra comunità, delle nostre famiglie, credo che tutte le forze che op ... ilfattoquotidiano.it Si chiama Mamadou Diakhon, ha 20 anni, gioca nel Club Bruges e per la prossima sosta è stato convocato da due nazionali contemporaneamente L'attaccante figura infatti nelle liste ufficiali di Francia U21 e Senegal. È nato a Strasburgo e ha doppia nazio - facebook.com facebook Si chiama Mamadou Diakhon, ha 20 anni, gioca nel Club Bruges e per la prossima sosta è stato convocato da due nazionali contemporaneamente L'attaccante figura infatti nelle liste ufficiali di Francia U21 e Senegal. È nato a Strasburgo e ha doppia nazio x.com