Dopo la pausa per la Final Four di Coppa Italia a Rimini, la Sella Cento torna a giocare e domani alle 20,30 al Pala Del Mauro affronta l’Unicusano Avellino, squadra in cui militano gli ex Mussini e Jurkatamm. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre di ottenere punti e riprendere il cammino in campionato.

Dopo la sosta per la Final Four di Coppa Italia disputata a Rimini lo scorso weekend, torna in campo la Sella Cento, che domani alle 20,30 al Pala Del Mauro affronterà l’ Unicusano Avellino degli ex Mussini e Jurkatamm. Avellino ha il terzo miglior attacco del campionato con 81,6 punti di media ed è una delle tante squadre che puntano a raggiungere i play off, anche se alcune di queste dovranno passare dai play in per accedervi. L’Unicusano è una squadra molto profonda, esperta e fisica: sono 5 gli uomini che vanno in doppia cifra di media per la formazione di coach Di Carlo. I principali terminali offensivi sono i due americani, Lewis e Chandler, oltre all’ex Mussini; anche Dell’Agnello e il play Grande segnano oltre 10 punti ad incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sella, anticipo bollente. Domani l’Avellino degli ex

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