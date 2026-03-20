Segnalazione su Martina Calabrò | la corteggiatrice di Solimeno nei video con gli amici di Gianmarco Steri

Su social sono stati condivisi alcuni video in cui Martina Calabrò, corteggiatrice di Ciro Solimeno, si mostra con un gruppo di amici. Tra questi amici ci sono anche persone conosciute come gli amici storici di Gianmarco Steri, attuale compagno di Martina De Ioannon. I filmati sono stati pubblicati online e sono visibili pubblicamente.

Martina Calabrò, corteggiatrice di Ciro Solimeno, appare in alcuni filmati diffusi sui social insieme agli amici storici di Gianmarco Steri, attuale compagno di Martina De Ioannon. Un intreccio che tocca da vicino il passato dell'attuale tronista di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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