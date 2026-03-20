Un sedicenne ha perso la vita in un incidente avvenuto a Castelvetro, vicino a Modena, alle 18 di ieri sera. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro, che si è verificato lungo una strada principale del paese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare il ragazzo. La dinamica esatta resta da chiarire.

Modena, 20 marzo 2026 – Un sedicenne ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 18.50 a Castelvetro. Il giovane stava procedendo a bordo di una motocicletta quando, per una dinamica al vaglio, si è scontrato con un’auto condotta da una 33enne. Il minorenne è deceduto una volta giunto in ospedale a Baggiovara. Non è escluso, ma la dinamica è ancora il vaglio, che l’impatto possa essere stato causato da una caduta del giovane dalla moto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sedicenne muore in un incidente a Castelvetro

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