Secondo ciclo sostegno Indire pubblicate le graduatorie art 6 tre anni di servizio

Sono state pubblicate le graduatorie relative al secondo ciclo di sostegno secondo il sistema Indire, che includono infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. I candidati devono completare la procedura di iscrizione entro cinque giorni dalla pubblicazione, effettuando un pagamento di 600 euro. La procedura riguarda chi ha accumulato almeno tre anni di servizio ai sensi dell’articolo 6.

Le graduatorie – infanzia – primaria – secondaria primo grado – secondaria secondo grado – Procedura di iscrizione Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il candidato dovrà formalizzare il pagamento di euro 600,00 (seicento00). I posti disponibili Scuola dell’Infanzia: n. posti disponibili: n. 1800; Scuola primaria n. posti disponibili: n. 3600; Scuola secondaria di. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Secondo ciclo sostegno Indire, pubblicate le graduatorie art. 7TFA sostegno Indire secondo ciclo: chiuse le iscrizioni oggi alle 13, sono già online le graduatorie del dm 77 art. Secondo ciclo Indire/Università, alcuni docenti non potranno partecipare pur avendo tre anni di servizio sostegnoNel question time del 4 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief, è... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Secondo ciclo Temi più discussi: Specializzazione sul sostegno, al via le iscrizioni ai percorsi TFA Edizione 2026; Percorso Secondo ciclo sostegno: bando Indire scade 20 marzo 2026 ore 13, ecco tutti i posti nelle Università [LO SPECIALE]; Pubblicati i bandi per il secondo ciclo dei percorsi INDIRE su sostegno; Corsi Indire sostegno II ciclo, rinuncia all'istanza di riconoscimento dal 27 febbraio al 12 marzo 2026 [Avviso MIM]. Secondo ciclo sostegno Indire, pubblicate le graduatorie art. 7I candidati con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 104/1992 o con un’invalidità pari o superiore al 66%, sono totalmente esonerati dal pagamento della quota di iscrizione al corso, ad ... orizzontescuola.it TFA sostegno Indire: tutte le novità sul secondo ciclo e i posti disponibiliScopri i requisiti per partecipare al TFA Sostegno Indire e le opportunità per i docenti con tre anni di servizio. informazionescuola.it Secondo voi si esauriranno i posti del secondo ciclo sostegno Indire Quindi qualcuno rimarrà fuori oppure visto il numero di posti a disposizione rientreranno tutti quelli che faranno domanda. - facebook.com facebook Secondo Ciclo dei Corsi abbreviati sul sostegno per triennalisti e Docenti con titolo estero: ecco i Bandi delle Università Info e requisiti nel primo commento x.com