Seba Frey, ex portiere della Fiorentina, ha partecipato alla cena benefica “Insieme per rinascere” nel salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. Durante l'evento, ha parlato della situazione della squadra, della prossima partita contro l’Inter e dei portieri Sommer e De Gea. Frey ha espresso fiducia sulla salvezza della Fiorentina e ha commentato che in futuro la squadra dovrà affrontare la partita senza paura.

Presente alla cena benefica “Insieme per rinascere” nel salone dei cinquecento a Palazzo Vecchio, l'ex portiere della Viola Seba Frey ha commentato lo stato di forma della Fiorentina, la prossima partita di campionato contro l'Inter e il rispettivo momento dei due portieri: Sommer e De Gea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Seba Frey: "La Fiorentina si salverà! Contro l'Inter dovrà giocare senza paura"

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