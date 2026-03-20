MariaCeleste afferma di non voler più discutere della loro relazione, sottolineando che se non sono più insieme c’è un motivo e che ora sta bene così. La donna esprime stanchezza nei confronti dei pensieri legati alla separazione e preferisce non approfondire ulteriormente la questione. Le sue parole riflettono una decisione di non voler affrontare ulteriori conversazioni sul tema.

“Se non stiamo più insieme ci sarà un perché. Non mi va più di parlartene. Sto bene così”. MariaCeleste ha parole stanche per pensieri che la stancano. Vorrebbe che tutto si cancellasse. Non la storia in sè che le ha dato, oltretutto, Marilù. Non AndreaX al quale la sua pelle vuole un gran bene. Per carità. Vorrebbe, soltanto, che si cancellasse l’agonia di tutto questo. Vorrebbe che tutto fosse chiuso e si chiamasse in altro modo. Ed invece Orsetto si sforza di tenere tutto, ostinatamente, in vita nonostante i suoi “cazzeggi” e i suoi weekend con le fighette, copie sbiadite e più giovani di Nuvoletta. Adesso, poi, che con Dubai ha chiuso perché Dubai è sotto attacco chissà dove andrà a rilassarsi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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