Il ministro dell’istruzione ha dichiarato che ci sono ottime probabilità di chiudere rapidamente il negoziato sul terzo contratto per il settore scuola. Ha espresso l’auspicio che si possa arrivare alla conclusione dell’accordo in tempi brevi, senza specificare una data precisa. La dichiarazione è stata resa durante un evento ufficiale, senza ulteriori dettagli sul processo.

Roma, 19 mar. - (Adnkronos) - "Noi auspichiamo che si possa arrivare a una chiusura del terzo contratto con grande rapidità. So che ci sono ottime probabilità di una chiusura rapida. Questo è importante, non c'è mai astato un governo che abbia chiuso tre contratti in un legislatura". Lo ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito, a margine del Xiii congresso Snals -Confsal a Roma. "La scuola torna ad essere protagonista. E' importante il dibattito e ma i si è parlato così tanto di scuola come in questa legislatura e questo sta a significare che abbiamo rimesso la scuola al centro. Per me - ha sottolineato Valditara - è fondamentale insistere nel processo di valorizzazione del personale scolastico, ridare autorevolezza ai docenti, da lì passa veramente il futuro della nostra società. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Scuola, Valditara: "Ottime probabilità chiusura rapida terzo contratto"

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