Jesi (Ancona), 20 marzo 2026 – La scuola come spazio di libertà, il dubbio come bussola etica e le emozioni come fondamento dell'apprendimento. Sono questi i temi portanti dell'incontro che domani (ore 18), vedrà protagonista l’autrice e insegnante Alessandra Sartorio nella prestigiosa sala maggiore della biblioteca Planettiana. L’appuntamento si inserisce nel ricco calendario del festival LibrInCittà, nell’ambito del progetto Fatti di storie - #JesiLegge, quest'anno sostenuto dai fondi del Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) grazie al bando 'Città che legge' 2024. Al centro del dibattito ci sarà l'ultima fatica letteraria di Sartorio, "Abbecedario ribelle per un’educazione emozionale", edito da Armando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola e passioni: a Jesi la ri-evoluzione dell’Abbecedario ribelle di Alessandra Sartori

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