’Scrittura e vita in Carla Lonzi’ Il suo contributo in un romanzo

Oggi alle 17, il Mudac ospiterà la presentazione del libro ’Il corpo delle pagine. Scrittura e vita in Carla Lonzi’ di Linda Bertelli e Marta Equi Pierazzini. All’evento parteciperà anche una delle autrici, mentre l’assessore alla cultura del Comune introdurrà l’incontro. La presentazione si svolgerà in presenza e si concentrerà sul contributo di Carla Lonzi nel campo della scrittura e della vita.

Il Mudac ospita oggi alle 17 la presentazione del libro ’ Il corpo delle pagine. Scrittura e vita in Carla Lonzi ’ di Linda Bertelli e Marta Equi Pierazzini, che interverrà all’incontro, introdotto dall’assessore alla cultura del Comune. Frutto di un’intensa attività di ricerca e di un dettagliato lavoro d’archivio, il volume offre uno sguardo inedito su Carla Lonzi con un ricco apparato documentale, testuale, e iconografico che rende possibile, anche attraverso testi mai pubblicati finora, l’originale lettura del pensiero lonziano. Le autrici propongono una lettura della vicenda esistenziale e intellettuale di Carla Lonzi, critica d’arte e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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