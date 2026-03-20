Screening gratuito diabete a Maratona Roma Mulè | Modello di prevenzione per il futuro dei ragazzi – Il video

Durante la maratona di Roma, la Fondazione Edoardo Carta ETS ha organizzato uno screening gratuito rivolto a bambini e adolescenti fino a 17 anni, volto a individuare anticorpi per il diabete di tipo 1 e la celiachia. L’iniziativa si è svolta nel contesto dell’evento sportivo del 21 e 22 marzo, offrendo un’opportunità di prevenzione senza precedenti per i giovani partecipanti.

(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2026 La Fondazione Edoardo Carta ETS torna alla Run Rome The Marathon (21-22 marzo) con un’iniziativa di prevenzione senza precedenti: uno screening gratuito degli anticorpi per il diabete di tipo 1 e la celiachia, rivolto a bambini e ragazzi fino ai 17 anni. L’iniziativa, che anticipa l’attuazione regionale della Legge Mulé (n. 1302023) sulle campagne di prevenzione, si svolgerà presso lo stand numero 58 del Fun Village all’interno della maratona capitolina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev È morto Umberto Bossi, addio al senatur che aveva fondato la Lega Nord. I problemi di salute e il ricovero in... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Ipertensione, infarto e diabete: obiettivo prevenzione, a Terni lo screening gratuitoLa campagna della Fondazione per il tuo cuore fa tappa in città: dall’11 al 13 marzo il “Truck Tour” in piazza della Repubblica per offrire ai... “Medicina in Comune” a Baronissi: giornata di prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadiniUna giornata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione oncologica, con la presenza straordinaria del dottor Giovanni Corso. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Maratona Roma Screening gratuito diabete a Maratona Roma, Mulè: Modello di prevenzione per il futuro dei ragazzi(Agenzia Vista) La Fondazione Edoardo Carta ETS torna alla Run Rome The Marathon (21-22 marzo) con un’iniziativa di prevenzione senza precedenti: ... stream24.ilsole24ore.com Alla Run Rome The Marathon screening gratuito degli anticorpi per diabete e celiachia per gli under 18La Fondazione Edoardo Carta ETS torna alla Run Rome The Marathon con una grande novità ... msn.com