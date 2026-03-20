Scoperto a rubare nell’auto reagisce aggredendo il proprietario | arrestato

Da corrieretoscano.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri in via Reginaldo Giuliani a Firenze dopo essere stato scoperto a tentare di rubare in un’auto. Quando il proprietario ha cercato di bloccarlo, l’uomo ha reagito aggredendolo e tentando di fuggire. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto immediato.

FIRENZE – Un tentativo di furto si è trasformato in un pomeriggio di tensione in via Reginaldo Giuliani, dove un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la sua vittima nel tentativo di fuggire. ç’episodio è avvenuto all’interno del parcheggio di un supermercato. Secondo quanto ricostruito dai militari del nucleo radiomobile, la vittima aveva lasciato in sosta il proprio carro attrezzi; al suo ritorno, ha trovato un finestrino infranto e un estraneo intento a frugare all’interno della cabina. Vistosi scoperto, il malvivente si è dato alla fuga, abbandonando durante la corsa un marsupio appena sottratto, ma è stato prontamente inseguito e raggiunto dal proprietario del mezzo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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