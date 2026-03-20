Scomparso il progettista del J-20 | il mistero sul padre del super caccia cinese

Il progettista del caccia stealth J-20, Yang Wei, è scomparso, e il suo nome è stato rimosso dal sito dell’Accademia cinese delle scienze, massimo organismo accademico del Paese. Yang Wei è considerato una figura chiave nello sviluppo del velivolo e la sua assenza ha attirato l’attenzione. La rimozione del suo nome ha generato curiosità tra gli osservatori internazionali.

Yang Wei, figura chiave nello sviluppo del caccia stealth J-20, è “ scomparso ”. Il nome dell’ingegnere, considerato il “padre” del più avanzato velivolo da combattimento di Pechino, è infatti stato rimosso dal sito dell’ Accademia cinese delle scienze, massimo organismo accademico del Paese. Si tratta di una assenza silenziosa, senza spiegazioni ufficiali, che si aggiunge a un altro dato significativo: Yang non appare in pubblico da oltre un anno. La cancellazione digitale, confermata anche da archivi online, rappresenta spesso in Cina un segnale preliminare di indagini o epurazioni, soprattutto quando coinvolge figure di alto profilo legate a settori strategici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Scomparso il progettista del J-20”: il mistero sul padre del super caccia cinese Articoli correlati Bollate Nord: il mistero del cantiere… scomparsoCompletamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso… Quando gli automobilisti notano un... Leggi anche: Pescatore scomparso in mare, i vigili del fuoco interrompono le ricerche: resta il mistero Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scomparso il progettista del J 20 il... Discussioni sull' argomento Scomparso il progettista del J-20: il mistero sul padre del super caccia cinese; L'eclettica produzione di Ettore Sottsass in una grande mostra a Pistoia; Del Tufo e l'intrigo del fiume scomparso; Tragedia Morandi, l’ira di Egle Possetti: Fango sul progettista per coprire le mancate manutenzioni. Scomparso il progettista del J-20: il mistero sul padre del super caccia cineseL’ingegnere simbolo del caccia stealth di Pechino non compare da oltre un anno. La rimozione dagli archivi alimenta i sospetti su epurazioni e indagini nel settore militare ... ilgiornale.it Dopo una lunga malattia, all’età di 67 anni è scomparso Silvino, storico collaboratore di Mourinho: https://fanpa.ge/hs2ql - facebook.com facebook È scomparso a 84 anni, aveva fondato il partito di cui è stato segretario federale fino al 2012 e successivamente presidente a vita. x.com