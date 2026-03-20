Sci di fondo | Pellegrino e Barp lottano contro i norvegesi anche nella 10 km di Lake Placid Klaebo trionfa

Nella 10 km di Lake Placid di sci di fondo, Pellegrino e Barp hanno gareggiato contro i norvegesi, con Klaebo che ha concluso la prova conquistando la vittoria numero 112 in Coppa del Mondo e il suo 141° podio. La competizione si è svolta sulla tecnica classica e Klaebo si è imposto come ormai consueto, continuando la sua serie di successi.

Vittoria numero 112 e podio numero 141 in Coppa del Mondo per Johannes Hoesflot Klaebo. Il fenomeno norvegese non si ferma più: vince anche la 10 km a tecnica classica di Lake Placid. Autentico assolo, il suo, anche sotto una neve ogni minuto più fitta: una vittoria incontestabile, la sua, che arriva in 26’44?5 e apre la strada a un’autentica festa norvegese. Sono tutti della Norvegia, infatti, i primi cinque in classifica. In questo ordine arrivano a 14?7 Andreas Fjorden Ree, a 24? Mattis Stenshagen, a 24?7 Harald Oestberg Amundsen (gran finale di gara per lui) e a 38?4 Emil Iversen, che rischia di crollare nel finale, ma si riprende appena in tempo per finire nei cinque. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci di fondo: Pellegrino e Barp lottano contro i norvegesi anche nella 10 km di Lake Placid, Klaebo trionfa Articoli correlati LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: commovente Pellegrino, solido Barp! Klaebo ipoteca il ‘tris di coppe’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:00 Signore e signori, oggi l’ha avuta su un piatto d’argento: JOHANNES HOESFLOT KLAEBO, nonostante la... Sci di fondo: Linn Svahn beffa Frida Karlsson nella 10 km di Lake Placid, italiane indietroPartita con il numero 10, dunque molto prima delle più annunciate protagoniste di oggi, è Linn Svahn a portare a casa la vittoria nella 10 km a... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sci di fondo Pellegrino e Barp lottano... Temi più discussi: Federico PELLEGRINO - Atleta Olimpico/a Sci di fondo | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Amundsen balza in testa alla graduatoria distance; La Coppa del Mondo si chiude a Lake Placid: trittico di gara per l’ultima sfida di Pellegrino. Otto azzurri negli Usa; Sci di fondo - Che riconoscimento per Federico Pellegrino: il Re di Norvegia gli consegna la Medaglia di Holmenkollen!. Sci di fondo oggi in tv, 10 km tc Lake Placid 2026: orari, programma, streamingCoppa del Mondo di sci di fondo al passo d'addio per l'annata 2025-2026: tre giorni a Lake Placid e poi saluto generale. Oggi, alle 18:00 e alle 20:00, ... oasport.it LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lake Placid 2026 in DIRETTA: gli azzurri cercano conferme, Klaebo per il ‘tris di coppe’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare da Lake Placid (USA), ... oasport.it Dallo stesso autore di «Sopravvissuto – The Martian» è al cinema un blockbuster sci-fi che si interroga sul nostro futuro, tra ironia e paura dell’ignoto - facebook.com facebook