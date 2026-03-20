Nella gara di sci di fondo sui 10 km a Lake Placid, Linn Svahn ha concluso davanti a Frida Karlsson, che partiva più avanti. La competizione ha visto le due atlete affrontarsi concludendo rispettivamente in prima e seconda posizione. Le italiane, invece, si sono piazzate più indietro rispetto ai vertici della classifica. La gara si è svolta con queste posizioni finali.

Partita con il numero 10, dunque molto prima delle più annunciate protagoniste di oggi, è Linn Svahn a portare a casa la vittoria nella 10 km a tecnica classica con partenza a intervalli di Lake Placid, prima di tre competizioni che va a chiudere la Coppa del Mondo di sci di fondo per la stagione 2025-2026. La svedese coglie la sua vittoria numero 19 in Coppa del Mondo, la prima in questo format di gara dopo 15 successi in sprint e 3 in mass start. Unica avversaria della nativa di Lycksele, che va a concludere in 29’04?4 sotto la fitta nevicata americana, è Frida Karlsson, con cui il duello a distanza è aspro praticamente fino alla fine, quando a dividere le due è soltanto un secondo e 4 decimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo: Linn Svahn beffa Frida Karlsson nella 10 km di Lake Placid, italiane indietro

Articoli correlati

LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: duello Karlsson-Svahn per la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:26 Ganz passa a metà primo giro con 1’10” di ritardo da Svahn.

LIVE Sci di fondo, 10 km Lake Placid 2026 in DIRETTA: Svahn pesca il jolly e stampa Karlsson, Weng dice 134 podi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui (per adesso) la DIRETTA LIVE della prova in classico di 10 chilometri con partenza ad...

Aggiornamenti e notizie su Sci di fondo Linn Svahn beffa Frida...

Temi più discussi: Linn SVAHN - Atleta Olimpico/a Sci di fondo | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; LIVE Sci di fondo, Sprint tc Drammen 2026 in DIRETTA: De Martin Pinter e Graz out semifinale! Cade Klaebo, vincono Sundling ed Evensen; Sci di fondo - Coppa del Mondo, la delusione delle svedesi per lo scontro fra Svahn e Skistad nella sprint di Drammen: Pensiamo sia stata una decisione troppo severa da parte della giuria; Nella nebbia di Holmenkollen spunta una stellare Karlsson: la svedese sbanca la 50 km. Diggins, è poker di sfere di cristallo.

Lake Placid 2026: Karlsson-Svahn, duello nella 10 km di sci di fondoLa 10 km a tecnica classica di sci di fondo, in programma a Lake Placid nel marzo 2026, si annuncia come uno degli eventi clou della stagione. Questa attesissima competizione, che si svolgerà negli ... it.blastingnews.com

LIVE Sci di fondo, 10 km tc Lake Placid 2026 in DIRETTA: gli azzurri cercano conferme, Klaebo per il ‘tris di coppe’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare da Lake Placid (USA), ... oasport.it

Dallo stesso autore di «Sopravvissuto – The Martian» è al cinema un blockbuster sci-fi che si interroga sul nostro futuro, tra ironia e paura dell’ignoto - facebook.com facebook