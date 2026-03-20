Nell’ambito dello sci alpino, Laura Pirovano si prepara a una giornata cruciale. La atleta si confronta con Aicher in una discesa determinante, mentre la tedesca valuta anche la classifica generale. La gara si svolge in un contesto di grande pressione e aspettative, con le atlete pronte a dare il massimo per ottenere risultati significativi.

Ad una discesa da un sogno. Laura Pirovano si appresta a vivere quella che al momento è sicuramente la giornata più importante della sua carriera. La trentina vuole coronare il sogno di conquistare la sua prima Coppa del Mondo della carriera, cercando di trionfare nella classifica di discesa. I punti di vantaggio sulla rivale diretta Emma Aicher sono ventotto, ma sulla pista di Kvitfjell può davvero succedere di tutto. Grazie alla straordinaria doppietta sulle nevi di casa in Val di Fassa, Pirovano ha completamente ribaltato la situazione in classifica e si presenta in Norvegia con il pettorale rosso. Alla trentina basterà dunque un secondo posto per essere certa di conquistare la sua prima sfera di cristallo della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, Pirovano a caccia di un sogno. Duello con Aicher, ma la tedesca pensa anche alla generale

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