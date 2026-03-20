Schlein | un lapsus scatenò il caos politico nazionale

Un lapsus verbale di una politica ha scatenato un acceso dibattito a livello nazionale. L'errore ha portato a una serie di reazioni pubbliche e commenti da parte di vari esponenti politici, trasformando un momento di distrazione in una questione di grande attenzione mediatica. La vicenda ha coinvolto diverse forze politiche e alimentato discussioni sui social e nei mezzi di informazione.

Un semplice errore di battitura verbale ha innescato un caso nazionale, trasformando un momento di stanchezza in una battaglia ideologica. La vicenda nasce da un evento a Padova dell’8 febbraio scorso, dove la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, durante un discorso sul referendum per la giustizia, ha accidentalmente chiesto il sostegno ai comitati del “Sì invece che al No. L’incidente, ripreso su video e diventato virale sui social media, ha permesso alla Lega di cavalcare l’errore con toni ironici, sostenendo pubblicamente che anche loro appoggiano il Sì in ogni territorio. L’episodio ha assunto una rilevanza politica più ampia quando il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha interpretato lo scivolone come un sintomo delle divisioni interne presenti all’interno del Pd. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schlein: un lapsus scatenò il caos politico nazionale Articoli correlati Schlein, che confusione: al comizio per il referendum lancia l’appello per il Sì (video). Gaffe o lapsus freudiano?Elly Schlein è diventata la protagonista dei social in queste ore, soprattutto delle pagine ufficiali dei partiti di centrodestra, per via del suo... Leggi anche: Il mondo arbitrale è nel caos (ed è un caos politico) ma il Napoli sta facendo la stagione che doveva fare Aggiornamenti e notizie su Schlein un lapsus scatenò il caos... Il lapsus di Elly Schlein: «Vi chiedo di sostenere il Sì»ROMA Uno scivolone verbale trasformato in caso politico. È quanto accaduto a Elly Schlein durante una tappa del suo tour a Padova dell’8 febbraio scorso per la campagna sul referendum sulla giustizia. corrieredellacalabria.it Referendum giustizia, il lapsus di Elly Schlein al comizio per il No: Vi chiedo di appoggiare il SìIl lapsus di Elly Schlein al comizio per il No al referendum sulla giustizia: la segretaria Pd invita a sostenere il Sì. la7.it