Elly Schlein si è recata a Milano e questa sera è salita sul palco dopo un confronto a distanza con Giorgia Meloni negli studi di Enrico Mentana. La leader del Partito Democratico ha commentato la situazione politica, sottolineando che se le forze del “No” vincono ora, potrebbe esserci un cambiamento nel ruolo di governo. La sua presenza è stata annunciata come un momento chiave nel dibattito attuale.

Milano, 20 marzo 2026 – Vola a Milano e arriva sul palco in serata la leader Pd Elly Schlein, di corsa dopo il confronto a distanza con Giorgia Meloni negli studi di Enrico Mentana. Piazza Sant’Agostino già brulica di gente e le bandiere gridano no, in un ultimo tentativo di dare una spallata a Nordio sperando che, come un domino, il guardasigilli caschi poi rovinosamente sulla premier. Schlein: "Meloni e il governo dicono che chi sbaglia paga. Per loro non vale?" Ci sono i partigiani sul palco con lei, e i vessilli dell’Anpi sventolano pure tra il pubblico: sarà per questo che alla dem viene subito da richiamarsi alla “Costituzione antifascista”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Schlein, l’ultima chiamata per il No: “Se vincono adesso faranno il premierato”

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum, Schlein: se passa governo andrà spedito su premierato

Vernazza: “Milan, il derby come ultima chiamata Scudetto. Se fossimo in Allegri …”Ovvero, "l'Inter ha costruito il suo primato sulle vittorie contro le medio-piccole, le ha battute tutte e sempre, tranne l’Udinese all’andata.

Aggiornamenti e notizie su Schlein l'ultima chiamata per il No Se...

Temi più discussi: Telefonata tra Meloni e Schlein: Aggiornamenti sulla guerra ogni volta che sarà necessario; Referendum Giustizia: l’ultima chiamata per liberare la politica dalle correnti e tornare al merito nel Csm · LaC News24; Schlein suona la carica: Giustizia, il nostro ‘No’. E Bologna è sotto attacco; Ma quale clava... Meloni chiama la Schlein.

Referendum Giustizia, Elly Schlein e la gaffe in cui invita tutti a votare Sì: l'ironia della maggioranzaA pochi giorni dal referendum sulla Giustizia, la leader dem Elly Schlein commette una gaffe durante un comizio e invita a votare sì alla chiamata al voto del 22 e 23 marzo. L’errore è diventato ... virgilio.it

Referendum, Schlein: No a riforma che non migliora giustizia, indebolisce indipendenza dei giudiciIl fatto è però, per riprendere il filo del ragionamento di Prodi, che senza la base di una piattaforma comune, le primarie per scegliere chi dovrà rappresentare un progetto che ancora non è condiviso ... lastampa.it

REFERENDUM | L'ultima spinta del campo largo, 'un No contro i pieni poteri'. Evento M5s all'Eur, Conte: 'Stravolgono la Carta'. Schlein: "Li batteremo alle politiche" #ANSA - facebook.com facebook

Sembra che Elly Schlein voglia far fuori @pinapic come VP del Parlamento Europeo per sostiuirla con Zingaretti. Una riflessione. Pina Picierno è ormai diventata un simbolo del sostegno all'Ucraina, e sostituirla avrebbe un significato simbolico molto negati x.com