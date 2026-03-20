Durante un'intervista al TgLa7, la segretaria del Partito democratico ha ripetuto più volte i temi principali della campagna elettorale, commentando anche le recenti dichiarazioni della premier. La conversazione si è concentrata sui confronti tra i due leader politici e sulle loro posizioni in vista delle prossime elezioni, senza entrare in dettagli sui motivi delle loro divergenze. La discussione si è svolta in un clima teso e diretto.

Dopo la premier Giorgia Meloni, tocca a Elly Schlein sedersi allo speciale referendum del TgLa7. La segretaria del Partito democratico, intervistata dal direttore Enrico Mentana, sfrutta l'occasione per ripetere senza sosta tutti gli slogan di questa deprimente campagna elettorale. "Se vincerà il Sì al referendum sulla giustizia il governo andrà avanti anche su un'altra riforma costituzionale, quella del premierato ". Un'altra riforma, ha sottolineato Schlein, "che va nella stessa direzione di accentrare il potere sempre di più nelle mani di chi sta al governo a scapito delle prerogative del Parlamento e anche di quelle del Presidente della Repubblica, che per noi non si toccano". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Schlein da Mentana, "poi finisce come a Rogoredo": fango puro contro Meloni

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