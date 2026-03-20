Scegliamo le toghe per merito e anzianità

Il sostituto procuratore Annalisa Imparato afferma che le toghe vengono scelte principalmente in base a merito e anzianità, ma ricorda che nella storia si sono spesso prese decisioni anche in base all’appartenenza a correnti. La sua posizione evidenzia una preferenza per criteri oggettivi nella selezione, contrastando eventuali influenze di natura politica o di gruppo. La discussione si concentra sulle modalità di assegnazione delle carriere giudiziarie.

Annalisa Imparato, sostituto procuratore a Santa Maria Capua Vetere, è una delle testimonial più brillanti della campagna per il Sì alla riforma Nordio. I lettori della Verità l’hanno letta su queste colonne il 1° marzo scorso. Il pubblico televisivo l’ha conosciuta qualche giorno fa nello studio di Cinque minuti di Bruno Vespa durante il confronto con il pm della Procura di Patti, Andrea Apollonio. Prima che si presentasse Apollonio avevano dato forfait Silvia Albano, la presidente di Magistratura democratica che boccia sistematicamente i trattenimenti dei clandestini nel Cpr in Albania, e Giovanni Salvi, ex procuratore di Cassazione ed ex membro del Csm. 🔗 Leggi su Laverita.info

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