Scavi di Pompei nelle mura i segni di un' antenata della mitragliatrice

Durante gli scavi di Pompei sono stati scoperti sui muri settentrionali della città segni di danni attribuibili a un'arma che precede la mitragliatrice, risalenti all'assedio romano. Le tracce sono chiaramente visibili e testimoniano i danni causati durante le operazioni militari contro la città antica. I reperti forniscono nuove informazioni sulla cronologia e le tecniche di attacco dell'epoca.

Rinvenuti nelle mura settentrionali di Pompei evidenti segni di danni dovuti a un'arma antenata della mitragliatrice e risalenti all'assedio della città da parte del generale romano Lucio Cornelio Silla. La scoperta, a firma italiana, è pubblicata sulla rivista Heritage e si deve ad Adriana Rossi e Silvia Bertacchi, del dipartimento di Ingegneria dell'Università della Campania 'Luigi Vanvitelli', e Veronica Casadei, del dipartimento di Informatica e Ingegneria dell'Università di Bologna. Nel corso degli anni sono state condotte molte ricerche sui grandi crateri circolari formati dalle pesanti palle di pietra lanciate dalle catapulte romane e, tra questi, sono stati individuati fori più piccoli, a sezione quadrata e disposti a ventaglio, spesso attribuiti all'usura o ai danni generali della battaglia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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