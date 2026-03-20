I cieli del Mar Baltico sono stati teatro di un episodio di sicurezza aerea coinvolgendo l’Aeronautica Militare italiana. In risposta a quanto accaduto, sono intervenuti alcuni caccia italiani. L’evento ha attirato l’attenzione sulla presenza militare nella regione e sulla cooperazione tra le forze aeree coinvolte. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui dettagli dell’incidente.

I cieli del Mar Baltico sono tornati al centro dell’attenzione per un episodio di sicurezza aerea che ha coinvolto l’ Aeronautica Militare italiana. Nella giornata di venerdì 20 marzo 2026, la Nato ha comunicato che mercoledì 18 marzo i caccia italiani schierati presso la base di Amari, in Estonia, sono intervenuti per identificare e intercettare un velivolo russo in prossimità dello spazio aereo alleato. L’informazione è stata diffusa attraverso il profilo X di @NATOAIRCOM, che ha confermato che i jet italiani «durante un pattugliamento aereo potenziato, hanno intercettato un aereo russo SU-30 Flanker H sul Mar Baltico». Intercettazione sul Mar Baltico: coinvolti i caccia italiani. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Scatta l’alpha scramble, intervengono i caccia italiani: cosa succede

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