Scandalo in Germania | attrice denuncia l’ex marito per video porno fake il governo corre ai ripari

Un’attrice tedesca ha presentato denuncia contro il suo ex marito, un noto conduttore televisivo, accusandolo di aver diffuso un video porno falso che la coinvolge. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e ha portato il governo a intervenire, con misure volte a tutelare la privacy delle persone coinvolte e a contrastare la diffusione di contenuti ingannevoli online.

La denuncia di un’attrice tedesca, che accusa l’ex marito, un noto conduttore televisivo in Germania, di aver pubblicato materiale pornografico fake on line che la vede protagonista, sta sollevando forte attenzione nell’opinione pubblica tedesca e coinvolge adesso anche il governo, intenzionato ad inasprire le pene sui deepfake di carattere sessuale. L’attrice Collien Fernandes, cui domani sarà dedicata la copertina di Spiegel, ha denunciato il marito Christian Ulmen, accusandolo di aver prodotto foto e video pornografici falsi, costruiti su di lei, che da anni circolano in rete. Ma ha anche posto l’attenzione sulla circostanza che non sia mai riuscita, nel tempo, a ottenere la cancellazione di quel materiale dalle piattaforme del web che lo hanno diffuso. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scandalo in Germania: attrice denuncia l’ex marito per video porno fake, il governo corre ai ripari Articoli correlati Stretto di Hormuz paralizzato, petroliere colpite: la Germania corre ai ripari, decisione ineditaLa Germania sbloccherà il 12% delle sue riserve strategiche di petrolio, su richiesta dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (Aie), per far fronte... Leggi anche: Medici in corsia fino a 72 anni: il governo corre ai ripari sugli ospedali