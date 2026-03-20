Claudia Scampoli e Giada Bianchi continuano la loro avventura nel Challenge di Tlaxcala in Messico, dove si sono qualificate per gli ottavi di finale. La coppia italiana ha ottenuto un avvio energico anche questa volta, ripetendo il successo di una settimana fa a Joao Pessoa. Sono attualmente le prime nel seeding e si preparano a proseguire la loro corsa nel torneo.

Ancora un avvio travolgente, come sette giorni fa a Joao Pessoa, per la coppia italiana composta da Claudia Scampoli e Giada Bianchi, impegnate in questo fine settimana nel Challenge di Tlaxcala in Messico, nel quale le azzurre sono le numero uno del seeding. La coppia italiana, nella notte, ha vinto il proprio girone ed è già negli ottavi di finale, dove attende la vincente della sfida tra due coppie statunitensi, HarwardHodel e AndersonChacon. Nella semifinale del girone le azzurre hanno avuto la meglio senza troppi problemi della coppia di casa composta da CepekJuarez. Partita senza storia, conclusa in meno di mezz’ora, con le azzurre che hanno vinto in due set, 21-12 e 21-10, parziali che la dicono lunga sull’andamento del match. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scampoli e Bianchi non si fermano! Sono già agli ottavi del Challenge di Tlaxcala

Articoli correlati

Sonego e Cocciaretto si fermano agli ottavi: stop a Hong Kong e Auckland241014 Lorenzo Sonego of Italy competes in a men's singles tennis match during day 3 of the ATP 250 Nordic Open on October 14, 2024 in Stockholm.

Che impresa di Scampoli/Bianchi nell’Elite 16 di Joao Pessoa! Battute le olandesi Stam/Schoon: sono ai quarti!Torna il sole sul cielo del beach volley azzurro dopo un avvio di stagione grigio per via dei tanti infortuni che hanno colpito gli specialisti...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Scampoli e Bianchi non si fermano Sono...

Discussioni sull' argomento Scampoli e Bianchi non si fermano! Sono già agli ottavi del Challenge di Tlaxcala; Beach Volley: Bianchi/Scampoli in campo per il Challenge di Tlaxcala.

Beach volley, la prima volta di Scampoli/Bianchi! Battute le statunitensi, è semifinale a Joao PessoaLa prima volta non si scorda mai. Giada Bianchi e Claudia Scampoli sono in semifinale nell'Elite 16 di Joao Pessoa in Brasile per la prima volta in ... oasport.it

Scampoli/Bianchi ko in semifinale a Joao PessoaLa coppia azzurra, nel primo Elite 16 della stagione, si fermano ad un passo dalla finale arrendendosi 2-0 (22-20, 21-14), in 34' di gioco, all’esperta coppia statunitense, numero 2 del seeding e 3 de ... corrieredellosport.it

Troppo presto per dare per spacciato Hezbollah: ripetuti attacchi stanno prosciugando i sistemi radar e di difesa israeliani Il Segretario alla Guerra Pete Hegseth afferma che Hezbollah è "rotto, inefficace o in disparte". La resistenza libanese ha chiarament - facebook.com facebook