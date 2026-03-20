Sassuolo in emergenza sanitaria | cluster di pertosse nel gruppo squadra forse in sei l’hanno contratta

Da ilnapolista.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sassuolo si trova in difficoltà a causa di un focolaio di pertosse che ha coinvolto circa sei membri del gruppo squadra. La situazione ha portato a una serie di accertamenti medici e alla sospensione di alcune attività. Domani sera è prevista la partita contro la Juventus, mentre le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione.

Il Sassuolo sta affrontando un’improvvisa emergenza sanitaria a causa della pertosse. Domani sera si gioca Juventus-Sassuolo. Sassuolo, diagnosticato un caso di pertosse. Il comunicato del club neroverde: Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra. I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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